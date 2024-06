I Santi Francesci, al via il tour estivo: il 26 luglio in concerto a Mola di Bari

(Ph Mattia Guolo)

A pochi giorni dalla partenza del tour estivo che li vedrà sui palchi delle principali rassegne estive, i Santi Francesi pubblicano venerdì 14 giugno “tutta vera” il loro nuovo singolo (pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy).

Dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano in gara “L’Amore in Bocca” e l’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”, Mario Francese e Alessandro De Santis si sono chiusi in studio per dedicarsi alla realizzazione del nuovo album previsto per l’autunno e proprio in quelle settimane è nata “tutta vera”, scritta dai SANTI FRANCESI insieme a Pacifico e prodotta con la collaborazione di Enrico Brun.

In “tutta vera” il sound hard-pop dei duo volge lo sguardo tra le mura di casa. “Tutto ciò che si può intravedere da una finestra, oltre una tenda, ha a che fare con l’amore” spiegano i SANTI FRANCESI che si chiedono “Siamo in grado di coprire la distanza di un salto, lungo come dalla veglia al sonno e viceversa? Quando si è dentro ad una felicità ci si può sentire come stretti in un sogno, con quella strana sensazione di incertezza quando al risveglio ci si chiede se fosse tutto vero”.

Nei prossimi mesi i SANTI FRANCESI saranno impegnati in una serie di appuntamenti dal vivo nelle principali rassegne estive, a partire dal 21 giugno all’Apolide Festival nella loro Ivrea (TO), per scaldare il pubblico nell’attesa del “CLUB TOUR 2024” che li vedrà protagonisti sui palchi del club più importanti in autunno.





Questo il calendario dei concerti prodotti da Vivo Concerti (info e biglietti su vivoconcerti.com):





21 giugno 2024 | Ivrea (TO) – Apolide Festival

6 luglio 2024 | Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

12 luglio 2024 | Treviso – Suoni di Marca

26 luglio 2024 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

28 luglio 2024 | Massa (MS) – Piazza Aranci

2 agosto 2024 | Bagheria (PA) – Piccolo Festival

10 agosto 2024 | Montesilvano (PE) – Un mare di eventi

14 agosto 2024 | S. Margherita Ligure (GE) – Anfiteatro Bindi

31 agosto 2024 | Porto Santo Stefano (GR) - Youth Argentario





“CLUB TOUR 2024”

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Gran Teatro Geox

26 novembre | Firenze – Tuscany Hall

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico Live