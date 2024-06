Noicattaro, si intensificano i controlli della Polizia locale: fermato un giovane senza patente, sequestrati 10 veicoli senza copertura assicurativa

Si ricorda infine di allacciare i sistemi ritenuta (cinture) poichè si stanno accertando numerose violazioni. In questo caso la violazione prevede una importante sanzione amministrativa di 83 euro con una decurtazione di punti 5 dalla patente.

Si invita pertanto al rispetto delle regole, al fine di non incorrere in sanzioni di vario genere e soprattutto per garantire una convivenza civile a tutta la cittadinanza. Si ricorda infine di allacciare i sistemi ritenuta (cinture) poichè si stanno accertando numerose violazioni. In questo caso la violazione prevede una importante sanzione amministrativa di 83 euro con una decurtazione di punti 5 dalla patente.

Il veicolo aveva anche la revisione periodica obbligatoria scaduta nell'anno 2023. Giova ricordare che solo negli ultimi 30 giorni, sono stati sequestrati 10 veicoli senza copertura assicurativa con sanzioni immediatamente contestate dalle pattuglie coordinate dal Vice Comandante Comm. Sup. Di Masi Luca.Il Comandante Filograno, coglie l’occasione per informare che guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente, in violazione dell’articolo 116 del Codice della strada, comporta una sanzione amministrativa che va dai 5mila ai 30mila euro circa, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, mentre circolare con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa comporta un sanzione amministrativa da 866 a 3464 euro, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo del veicolo.C’è da evidenziare, inoltre, che in caso di recidiva, per la guida senza patente, si sarà sottoposti ad una misura penale con confisca amministrativa del veicolo.Il Comandante Filograno evidenzia che, nell’ambito dell'attività di monitoraggio e controllo del territorio si riscontrano purtroppo violazioni e irregolarità al Codice della Strada che possono comportare conseguenze importanti, sia in termini economici, che per ciò che concerne le sanzioni accessorie inerenti il veicolo e/o i documenti inerenti la circolazione.