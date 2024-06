'Non sia turbato il vostro cuore' torna su Radio Maria

Prof. Filippo Maria Boscia, Presidente nazionale AMCI

Prof. Franco Balzaretti, AMCI regione Piemonte-Valle d'Aosta

Prof. Giancarlo Basaglia, AMCI regione Friuli Venezia Giulia

Prof. Giuseppe Battimelli, AMCI regione Campania

Ciascun relatore offrirà una prospettiva unica e approfondita sulle opportunità e i rischi della digitalizzazione e dell'innovazione in campo medico, analizzando come questi sviluppi possono influenzare la vita delle persone e la pratica medica.Non perdete l'occasione di ascoltare e riflettere su un tema di grande attualità, affrontato da esperti del settore con una profonda conoscenza e un impegno costante nella promozione della salute e della tutela della vita. Sintonizzatevi su Radio Maria lunedì 24 giugno alle ore 21 per un appuntamento imperdibile con Non sia turbato il vostro cuore.