Omicidio Mattinata: la vicinanza dei Comuni pugliesi al Sindaco Michele Bisceglia e alla comunità

BARI - In seguito al tragico evento che ha colpito la città di Mattinata, Anci Puglia, a nome di tutti i Comuni, esprime vicinanza, solidarietà e affetto sincero al Sindaco, agli amministratori e a tutti i cittadini."Esprimiamo la nostra vicinanza al Sindaco Michele Bisceglia e alla comunità di Mattinata" - ha dichiarato la Presidente Fiorenza Pascazio. "Questi episodi sconvolgono la stabilità stessa della cittadinanza. In un momento così drammatico, è fondamentale una reazione coesa delle istituzioni e della società civile per continuare e, anzi, rafforzare l’azione di rilancio del territorio che i Sindaci come Michele Bisceglia stanno positivamente portando avanti e riaffermare con forza l’impegno collettivo volto alla legalità e al contrasto verso ogni forma di criminalità.”