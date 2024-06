Stefano Accorsi sceglie Emma Villas per le vacanze in Puglia

ph: Saverio Ferragina



La Puglia: destinazione preferita dagli italiani



Secondo una recente indagine di Emma Villas e AstraRicerche, la Puglia è la destinazione preferita dagli italiani, superando la Sardegna e la Costiera Amalfitana. Nel 2023, la regione ha accolto 16 milioni di turisti, segnando un incremento del 4% rispetto all'anno precedente. Questo trend di crescita si riflette anche nelle prenotazioni di ville e casali di pregio, che hanno registrato un aumento del 43% nel 2023.



L'eccellenza di Emma Villas



Emma Villas, con un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, ha consolidato la sua presenza in Puglia, offrendo 44 ville, di cui 21 acquisite tra il 2023 e il 2024. Le loro proprietà, che spaziano dai trulli tipici alle ville moderne, si inseriscono perfettamente nei contesti locali, offrendo esperienze autentiche e servizi elevati, come piscine private e spazi esterni curati.



Un leader nel settore del Vacation Rental



L'azienda, quotata nel segmento Euronext Growth Milan, accoglie ogni anno oltre 55.000 ospiti. Emma Villas è preferita anche dai proprietari di immobili per i numerosi vantaggi offerti, tra cui redditi garantiti e protezione assicurativa. Inoltre, attraverso il programma Emma Villas ReHome, l'azienda fornisce anticipi e finanziamenti per migliorie e ristrutturazioni delle proprietà.





Un tocco di classe con Stefano Accorsi



La conferma dell'alta qualità dei servizi di Emma Villas arriva anche dalla scelta di Stefano Accorsi. L'attore, noto per i suoi ruoli in film come "Radiofreccia" e "L'ultimo bacio", e nelle serie TV come "1992", è uno dei volti più amati del cinema italiano. La sua decisione di trascorrere le vacanze in una delle ville di Emma Villas non fa che accrescere la reputazione dell'azienda.



Emma Villas continua a crescere e a offrire esperienze di vacanza indimenticabili, combinando lusso, comfort e autenticità nei luoghi più affascinanti d'Italia.



CHIUSI (SI) – L'attore italiano Stefano Accorsi ha scelto la Puglia come destinazione per la sua fuga estiva, cercando relax e rigenerazione tra i pittoreschi paesaggi e il ricco patrimonio culturale del Sud Italia. Per godere al meglio di questa esperienza, Accorsi ha optato per Emma Villas, leader nel settore del Vacation Rental in Italia, specializzato nell'affitto breve di ville e casali di pregio.Il fascino della Puglia, con la sua accoglienza autentica e le sue coste mozzafiato, ha già attirato numerose celebrità del cinema. La scelta di Accorsi non fa che confermare la regione come una delle top destinations estive. Atteso a luglio nel suo rifugio pugliese, la sua presenza aggiungerà un tocco di glamour alla regione, nota per i suoi uliveti e paesaggi incantevoli.