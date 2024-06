Omicidio a Mattinata: si ipotizza la mano della criminalità organizzata

Indagini e contesto criminale



Le indagini sul delitto sono affidate ai carabinieri, coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Notarangelo, con precedenti per droga e armi, era legato per parentela alla famiglia Quitadamo, ritenuta vicina ad ambienti criminali. Antonio e Andrea Quitadamo, soprannominati "Baffino", collaborano con la giustizia da alcuni anni, e Bartolomeo era cognato del più piccolo dei fratelli, Andrea.



Inoltre, Notarangelo aveva legami di parentela con Angelo Notarangelo, il boss ucciso a Vieste nel 2015 in un agguato mafioso. Di questo omicidio si è recentemente autoaccusato Marco Raduano, un tempo braccio destro di Angelo Notarangelo e ora collaboratore di giustizia.



Un contesto investigativo complesso



Le indagini si svolgono in un contesto molto complesso, considerata l’assenza di telecamere e di possibili testimoni nella zona impervia dove è stato ritrovato il corpo. Questo rende il lavoro dei carabinieri particolarmente arduo, poiché devono fare affidamento su altre tecniche investigative e sulla ricostruzione dei movimenti della vittima e dei potenziali sospetti.



Precedenti e sospetti



L’azienda di allevamento di bestiame della vittima era stata colpita lo scorso anno da una interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Foggia, a conferma dei legami sospetti con ambienti malavitosi. Questo precedente rafforza l'ipotesi che dietro l'omicidio di Notarangelo possa esserci una matrice mafiosa, forse legata a regolamenti di conti o a questioni irrisolte all'interno dei clan.

