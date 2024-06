Nasce Grecale Eventi: nuova linfa al panorama musicale barese

Ingresso gratuito, per prenotazioni tavoli: 3205304434

Grecale Eventi, piazza Garibaldi, 63 - Bari (BA)

Info: https://grecaleventi.it/ info@grecaleventi.it, fb: Grecaleventi, Ig: grecaleventi

BARI - Il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere una ventata di freschezza e professionalità nel settore musicale con l'arrivo di Grecale Eventi, una nuova agenzia di booking e management di gruppi musicali.L'evento di presentazione ufficiale dell’agenzia si terrà il prossimo 18 giugno alle ore 21:00 con ingresso gratuito (prenotazioni tavoli al numero: 3205304434) presso la suggestiva location dell'VIII Talento - s.p. 92 km 2 Bitritto - Modugno (Ba) e promette di essere una serata indimenticabile.Grecale Eventi debutta con l’obiettivo di ridefinire gli standard di qualità e organizzazione nel panorama musicale locale. La serata inaugurale vedrà l’esibizione di quattro tribute band di altissimo livello: i Vascolici, celebri interpreti del repertorio di Vasco Rossi; i Gold, che porteranno sul palco i grandi successi degli Spandau Ballet; R&J che offriranno una coinvolgente esperienza tributo ai Dire Straits e infine i Resist con le loro intense performance dei Pink Floyd.L'agenzia si distingue per la sua rigorosa selezione delle band, garantendo così un'offerta musicale di eccellenza. "Grecale Eventi: diamo voce alla qualità" è lo slogan che rappresenta al meglio la missione di questa nuova realtà, intenzionata a promuovere gli artisti e le band più promettenti della scena musicale barese.Con un evento così ricco di talenti, Grecale Eventi si propone di diventare un punto di riferimento per gli artisti e per il pubblico amante della buona musica. La serata del 18 giugno si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per scoprire le nuove potenzialità che Grecale Eventi porterà nel panorama musicale della città.«Con Grecale Eventi, ci dedichiamo a rinnovare la scena musicale barese con una selezione rigorosa e appassionata dei migliori talenti - sottolinea Fabio Cavallone, amministratore di Grecale Eventi. Invitiamo le aziende sensibili alla qualità a condividere con noi l'emozione di creare esperienze musicali indimenticabili. Sostenendo i nostri eventi, i brand avranno l'opportunità di accrescere la visibilità del loro marchio in un contesto prestigioso e di costruire relazioni autentiche con un pubblico appassionato di musica. Insieme, possiamo rendere ogni evento un momento di connessione e ispirazione, valorizzando l'impegno verso l'eccellenza e la cultura musicale».Il prossimo appuntamento di Grecale Eventi è per giovedì 4 luglio, sempre presso l’VIII Talento, data in cui si esibiranno altre quattro band musicali della scuderia.Gli appassionati di musica e tutte le aziende interessate a rendere il proprio brand emozionante sono invitati a partecipare a questa serata esclusiva per celebrare l'inizio di un'avventura musicale entusiasmante e ricca di opportunità.