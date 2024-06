Omicidio a Vico del Gargano: arrestato il suocero della vittima

FOGGIA – I carabinieri di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni con l'accusa di omicidio. L'uomo è accusato di aver ucciso ieri pomeriggio il 40enne Davide Mastromatteo, marito della figlia, nella loro abitazione a Vico del Gargano, in provincia di Foggia.Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il tragico evento è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante una lite scoppiata in ambito familiare. Il 66enne avrebbe esploso un colpo di fucile calibro 12, regolarmente detenuto, contro il proprio genero, uccidendolo sul colpo.I militari, giunti immediatamente sul luogo del delitto in contrada Mannarelle, hanno avviato le indagini, che sono tuttora in corso sotto il coordinamento della Procura di Foggia.