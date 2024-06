Operazione dei carabinieri a Manfredonia: otto arresti per estorsione e spaccio di droga

MANFREDONIA - I carabinieri di Manfredonia hanno arrestato otto persone su ordinanza del gip di Foggia, accusate di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sette degli arrestati sono stati condotti in carcere, mentre uno è stato posto agli arresti domiciliari. Questa operazione rappresenta la prosecuzione di un'indagine precedente che, nel febbraio 2022, aveva portato all'arresto di tre persone per spaccio di droga.Tra gennaio e agosto del 2023, i militari hanno scoperto un traffico di cocaina e hashish, distribuiti sia all’ingrosso sia al dettaglio a Manfredonia. Le indagini hanno anche rivelato l'uso di violenza e minacce da parte di uno degli indagati nei confronti di due persone, per riscuotere un debito di duemila euro relativo all'acquisto di droga. Il debito è stato poi saldato in due tranche.Nel corso delle indagini, oltre agli otto arresti, sono state effettuate altre due catture e sette persone sono state segnalate come assuntori di droga. Questa operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti e le attività criminali connesse nel territorio di Manfredonia.L'indagine in corso mira a smantellare le reti di spaccio e a garantire la sicurezza della comunità, colpendo non solo i pusher, ma anche coloro che utilizzano la violenza per estorcere denaro e consolidare il loro controllo sul mercato della droga.