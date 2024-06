Premio Imprese & Talenti: cerimonie di premiazione alla Nuova Fiera del Levante

BARI - Giovedì 20 giugno e venerdì 21 giugno alle ore 11:00 si terranno le cerimonie di premiazione nell’ambito del Premio Imprese & Talenti, promosso dalla Nuova Fiera del Levante. Questo prestigioso evento, organizzato in collaborazione con HBR Academy Italia, espressione di Harvard Business Review Italia, e il Centro Studi Comunicare l’Impresa, rappresenta un’importante opportunità per giovani laureati, professionisti e imprenditori.Il bando del premio ha reso disponibili 500 borse di studio per la copertura integrale della quota di iscrizione al master in International Marketing, Eventi & Media. Le borse di studio sono state assegnate a coloro che si sono distinti per merito e potenziale, offrendo loro la possibilità di accedere a una formazione di alto livello nel settore del marketing internazionale e degli eventi.Le cerimonie di premiazione si svolgeranno nel Centro Congressi della Fiera del Levante, dove i vincitori riceveranno una pergamena celebrativa a riconoscimento del loro successo. Questo evento rappresenta non solo un traguardo per i premiati, ma anche un momento di celebrazione dell’eccellenza e dell’innovazione nel mondo delle imprese e dei talenti emergenti.La Nuova Fiera del Levante e i suoi partner confermano così il loro impegno a supportare la formazione e la crescita professionale delle nuove generazioni, favorendo lo sviluppo di competenze strategiche nel contesto globale.