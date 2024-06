ORA! FEST: il grande cinema ritorna in Puglia

James Madsen/Shutterstock

TRANI - La suggestiva città di Trani si prepara ad ospitare ORA! FEST, il festival internazionale dedicato all'ambiente, alla sostenibilità, ai giovani e alla giustizia sociale. Questo evento, sostenuto economicamente dalla Città di Trani, promette di essere un punto di riferimento per il cinema e la cultura, con un programma ricco e variegato.Presieduto da Giovanni De Blasio, co-fondatore dell’Associazione Culturale Allora Fest, e con la direzione artistica di Eva Basteiro-Bertolì, artista poliedrica e direttrice del “The 48 Hour Film Project”, il festival si avvale della curatrice internazionale Silvia Bizio, giornalista, scrittrice e produttrice.L'edizione 2024 di ORA! FEST sarà inaugurata dalla premiere europea del film "A Look Through His Lens", dedicato al premio Oscar Philippe Rousselot, diretto da Matthew Berkowitz e Gregory Hobbit. Il film vede come produttrice l'attrice premio Oscar Kim Basinger, affiancata da un'altra vincitrice dell'Academy Award, Lynne Littman.Tra i primi ospiti internazionali confermati ci sono James Marsden ("Jury Duty", "Westworld", "X-Men", "Sonic The Hedgehog") e il premio Oscar Marisa Tomei ("Mio Cugino Vincenzo", "The Wrestler", "Spider-Man: No Way Home"), membro del Comitato Onorario di ORA! FEST. Tra le altre star attese ci sono Raoul Bova e Matt Dillon, che arricchiranno ulteriormente il parterre del festival.La giuria dei lungometraggi sarà presieduta anche quest’anno da Alfre Woodard ("12 Anni Schiavo", "Desperate Housewives", "Star Trek: First Contact", "The Grey Man"), affiancata da figure di spicco come Jaume Ripoll, David Petrarca e Michael Nozik. Inoltre, il festival offrirà talk e masterclass con grandi interpreti del cinema internazionale, tra cui Mark Mangini, premio Oscar per il miglior suono di "Dune" e "Mad Max: Fury Road".ORA! FEST conferma il suo impegno per i temi ambientali con la collaborazione di ScartOff Aps e la Fondazione Sylva. ScartOff, un progetto che unisce artigianato ed etica ambientale, organizzerà momenti di formazione e informazione sui cambiamenti climatici, il riciclo e il riuso. La Fondazione Sylva presenterà un cortometraggio diretto da Lisa Leone e interpretato da Marisa Tomei, girato nei territori pugliesi devastati dalla Xylella, portando un messaggio di speranza e rigenerazione.Il festival incoraggia il talento emergente con workshop per studenti e la Giuria Giovani Dams, composta da 20 studenti selezionati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. I premi del festival saranno realizzati dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Bari, con tirocini formativi riconosciuti per gli studenti coinvolti.ORA! FEST proporrà una selezione di film italiani e internazionali in concorso e fuori concorso, con proiezioni gratuite presso il Monastero Santa Maria di Colonna. Il concorso includerà opere prime e seconde, cortometraggi e lungometraggi, tutti scelti per la loro originalità e attinenza ai temi del festival.Il festival è promosso con il sostegno economico della Città di Trani, che ne condivide progettualità e obiettivi. Tra le collaborazioni, spicca quella con le scuole locali e le associazioni artistiche, per creare un "filo green" che unisca laboratori, spettacoli e mostre di eco design, educando alla responsabilità verso il pianeta.ORA! FEST si conferma un evento imperdibile, che combina il grande cinema con un impegno concreto per l'ambiente e la società, offrendo uno spazio di dialogo e crescita per artisti, studenti e pubblico.