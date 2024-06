BITRITTO - Sono iniziati questa mattina, martedì 4 giugno 2024, i lavori di ristrutturazione del nuovo Palatour di Bitritto, il teatro polifunzionale che unisce l’avanguardia tecnologica alla versatilità degli spazi, proponendosi come il nuovo luogo in cui far convergere spettacoli, musica, convegni e presentazioni con il massimo del comfort per tutti gli spettatori.All’avvio del cantiere, sono intervenuti i rappresentati dell’Amministrazione comunale di Bitritto e il responsabile di “Musica e Parole”, società che gestirà la nuova struttura, le cui attività inizieranno per la stagione 2025/2026.