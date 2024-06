Passaggio del martelletto del Rotary Club Bari Mediterraneo: successo e innovazione a Villa De Grecis

BARI – Mercoledì 26 giugno, nella suggestiva cornice di Villa De Grecis, si è tenuto il partecipatissimo passaggio del martelletto del Rotary Club Bari Mediterraneo. Il presidente uscente, il dott. Paolo Lepore, consulente finanziario di Widiba, ha passato il testimone al nuovo presidente, dott. Massimo Favia, Presidente Rete Iridium. L'evento ha visto la presenza del Governatore del Distretto 2120, ing. Vincenzo Sassanelli, e dell'Assistente del Governatore dott. Paolo Piccinno.Paolo Lepore lascia un'eredità prestigiosa, avendo guidato un anno rotariano ricco di attività e progetti di servizio. Tra le sue iniziative più rilevanti si annoverano il 'Global Grant' del Rotary, il programma di prevenzione sanitaria 'Prevenzione è un valore', l'evento 'Se questo è amore - Testimonianze di una vita vissuta', il progetto di alfabetizzazione digitale 'Digitalmente tuo. Guida rotariana da Whatsapp a TikTok', il programma di 'Educazione finanziaria per tutti', il 'Premio Mediterraneo', il concerto di beneficenza 'Note della Solidarietà' con la partecipazione del soprano Katia Ricciarelli, l'evento culturale 'Nel suo specchio.. il nostro incontro! Riflessioni sull'esperienza immersiva in Frida' all'Archivio di Stato e 'Le Donne della dichiarazione universale dei diritti umani'. Queste e altre attività hanno sottolineato il valore dell'Amicizia, che ha permeato tutto il suo mandato.Massimo Favia, nel ricevere il martelletto, ha anticipato i temi chiave che caratterizzeranno il suo anno di presidenza, con un'originale presentazione incentrata sull'uso della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale. Con una simpatica assistente virtuale che ha risposto in tono ironico e scherzoso alle domande di rito, Favia ha dimostrato una profonda conoscenza delle importanti individualità del Rotary Club Bari Mediterraneo.La serata si è conclusa con l'intervento del comico lucano Dino Paradiso, che ha deliziato il pubblico con i suoi esilaranti aneddoti sulla lucanità, aggiungendo un tocco di leggerezza e divertimento all'evento.Il Rotary Club Bari Mediterraneo si prepara dunque a un nuovo anno all'insegna dell'innovazione e della tecnologia, con l'obiettivo di continuare a promuovere iniziative di grande spessore culturale e umano.