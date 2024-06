A Vico del Gargano Ornella Muti, Stefania Orlando e Patrizia Pellegrino

VICO DEL GARGANO – Otto incontri con autrici, autori e personalità del mondo dello spettacolo: dal 10 luglio al 14 agosto, nell’ambito dell’Estate Vichese, torna “Agorà”, appuntamento curato da Rita Selvaggio, assessore alle Attività Culturali.La rassegna, con una formula innovativa, per il secondo anno dà continuità a quanto sperimentato per quattro anni e fino al 2022 con “Un libro per amico”.Piazze e strade di Vico del Gargano diventano un moderno salotto culturale, aperto e inclusivo, con una serie di appuntamenti ai quali si può partecipare gratuitamente.Tra gli ospiti più attesi, quest’anno “Agorà” annovera Stefania Orlando (14 luglio), Ornella Muti (6 agosto) e Patrizia Pellegrino (14 agosto).“Agorà è il nostro spazio d’incontro tra la città e le personalità che hanno qualcosa da raccontare di sé stesse, del loro percorso, di storie che hanno a che fare con il loro vissuto, le esperienze più autentiche e profonde”, spiega Rita Selvaggio. “L’estate, in questo modo, diventa la stagione del tempo liberato, del piacere di ascoltare e di leggere insieme, di conoscere e di riconoscersi”.“Con le sue piazze e la sua tradizione di ospitalità e accoglienza, Vico del Gargano è un luogo perfetto per una rassegna di incontri come quella di Agorà. Le storie raccontate da autrici e autori diventano un tutt’uno con la storia viva dei luoghi in cui si svolgono gli incontri”, ha dichiarato il sindaco Raffaele Sciscio.. A inaugurare il programma di Agorà ci saranno Michele Maiorano e Rocco Iocolo, facendoci vivere “Storie e leggende del Gargano” dalle ore 21.30 in Piazza Castello. Il 14 luglio, in Piazza San Domenico alle 21.30, Luigi Mossuto dialogherà con Stefania Orlando. Attrice, cantautrice e conduttrice televisiva, Stefania Orlando racconterà esperienze, vita ed emozioni vissute in tanti anni di carriera. Il 19 luglio Agorà approderà in via Mattiucci, alle 21.30, con “L’amore vuole amore” di Maria Antonietta Binetti e il dialogo tra l’autrice e Veronica Gatto. Il 20 luglio, sempre in via Mattiucci alle ore 21.30, Roberto Gatti parlerà da “Youtuber per caso”. Il 4 agosto, in Piazza Castello alle 21.30, protagonisti saranno “Fogli e ricordi” di Tommaso Castellana. Il 5 agosto, in via Mattiucci, alle 21.30 Luca Improta racconterà il suo “Le ombre non lasciano traccia. Assassino zero”. La serata sarà condotta da Desirèe Gervasio e Eustachio Agricola. Il 6 agosto sarà Piazza San Domenico, alle ore 21.30, ad accogliere Ornella Muti. Attrice iconica del cinema italiano, simbolo di fascino ed eleganza, Ornella Muti si confronterà con Luigi Mossuto, ripercorrendo “Racconti di Cinema” che l’hanno resa una delle donne più ammirate del grande e del piccolo schermo in Italia e nel mondo. Il 14 agosto, l’ultimo appuntamento di Agorà vedrà protagonista un altro volto noto del mondo dello spettacolo italiano: Patrizia Pellegrino ci racconterà “Ho scelto di sorridere” dialogando con Luigi Mossuto, in Piazza San Domenico alle ore 21.30.