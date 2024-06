Pescara: ragazzino trovato morto al Parco Baden Powell, indagini in corso

L'intervento delle Autorità



Sul luogo del ritrovamento è accorso il capo della procura di Pescara, Giuseppe Bellelli, per supervisionare le indagini. La polizia di Pescara ha preso il controllo delle operazioni investigative, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica morte del giovane.



Identità ancora sconosciuta



Al momento, vi è ancora un forte riserbo sull'identità e sull'età della vittima. Non sono stati trovati documenti addosso al ragazzo, complicando ulteriormente l'identificazione. Il pm presso il Tribunale dei minori di L'Aquila, David Mancini, ha confermato che si tratta di un caso di omicidio. Sul luogo del crimine è giunta anche un'altra magistrata del tribunale dei minori per assistere nelle indagini.



Ferite compatibili con coltellate



Le prime analisi sul corpo del ragazzo indicano che le ferite sono compatibili con coltellate. Questo dettaglio rafforza l'ipotesi di un omicidio particolarmente violento. Le autorità stanno ora lavorando per raccogliere tutte le prove possibili, esaminare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliere testimonianze che possano aiutare a fare luce sull'accaduto.





Indagini in corso



Le indagini sono ancora in una fase preliminare, ma la polizia di Pescara e la procura stanno collaborando strettamente per risolvere questo caso. L'attenzione è focalizzata sul contesto in cui è avvenuto il crimine e sulle possibili motivazioni dietro l'omicidio.

