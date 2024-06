Boom per Puglia, Sardegna e Sicilia: già a febbraio molte prenotazioni per l'estate 2024

Fascino delle crociere e vacanze in barca a vela



Non solo le destinazioni classiche stanno riscuotendo successo. Si è rinnovato anche il fascino delle crociere e di alcune mete extra-UE. Continuano ad essere molto popolari anche le vacanze in barca a vela, con molti turisti attratti dall'idea di esplorare il mare in maniera più intima e avventurosa.



"Esperienze da vivere": il mantra di Vamonos-Vacanze.it



Il "claim" di Vamonos-Vacanze.it, "esperienze da vivere", riflette la filosofia dell'azienda, che mette al centro l'individuo e le esperienze uniche create appositamente per i single e i gruppi. Queste esperienze sono organizzate con attenzione ai dettagli e alla qualità, garantendo che ogni viaggio sia su misura per le diverse fasce di età e interessi.



"Parte con noi chi è aperto a nuove conoscenze e ha voglia di raccontarsi e di ascoltare. Chiunque desideri uscire dalla propria comfort zone e farsi travolgere da una valanga di emozioni e sensazioni nuove," sintetizzano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.



Destinazioni internazionali e preferenze generazionali



Nella wish-list dei viaggiatori di quest'anno ci sono anche destinazioni internazionali come Miami negli Stati Uniti, particolarmente gettonata sia dagli uomini che dalle donne. Il Messico conquista nettamente le preferenze femminili, mentre la Giordania è molto popolare tra gli uomini.



Per quanto riguarda le fasce di età:





La "Generazione Z" (nativi digitali, under-27) desidera principalmente viaggi negli USA.

La "Generazione Y" (millennial, 27-40enni) preferisce mete esotiche e il mare fuori dai confini nazionali.

La "Generazione X" (41-56enni) predilige le crociere.

I "Baby Boomer" (57 anni e oltre) preferiscono rimanere al mare in Italia.



Vacanze esperienziali e sostenibili



"Niente vacanze sdraiati al sole, piuttosto viaggi esperienza: l'ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze e magari trovare anche l'amore," puntualizza il tour operator. Le mete più desiderate del 2024 offrono un equilibrio tra esperienze condivise con gli amici e momenti di benessere individuale, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità dei luoghi visitati.



Con la crescente domanda di viaggi e la varietà di destinazioni offerte, l'estate 2024 si preannuncia come una stagione di grande successo per il turismo, sia in Italia che nel resto del Mediterraneo.

Con l'avvicinarsi dell'estate 2024, le prenotazioni turistiche sono già in pieno fermento. Già a febbraio, molte persone hanno assicurato il loro posto per le vacanze, con un particolare interesse verso le destinazioni classiche del Mediterraneo."Il turismo è tornato a numeri record, con una domanda decisamente in crescita. Persiste così la grande richiesta per i gioielli italiani, con Sardegna, Sicilia e Puglia in testa," spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. Oltre alle mete italiane, c'è un forte incremento dei viaggi all'interno dei confini del Mediterraneo, con le Isole Baleari e le Isole Greche tra le preferite.