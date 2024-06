Ballottaggi elezioni comunali: oggi si concludono le operazioni di voto

Firenze: un'importante città toscana con una lunga tradizione politica.

ROMA - Le urne per i ballottaggi delle elezioni comunali hanno riaperto questa mattina alle 7, e le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 15 di oggi. Subito dopo la chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi sindaci e amministratori locali. Sono 105 i comuni chiamati al secondo turno delle amministrative, tra cui 14 capoluoghi di provincia.In particolare, i comuni delle regioni a statuto ordinario sono 101, mentre un comune è alle urne in Sardegna e tre in Sicilia. Tra le sfide più attese ci sono quelle di Firenze, Bari e Perugia, ma anche quelle di Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta meritano attenzione.L'affluenza definitiva ai seggi, rilevata alle 23 di ieri dal Viminale nelle 3.586 sezioni dove si è votato per la prima giornata dei ballottaggi, è stata del 37%. Questo dato mostra una tendenza in calo rispetto al primo turno, quando si votava anche il sabato oltre che la domenica. Alle ore 19 di ieri, l'affluenza era del 27,89%, mentre alle 12 era stata dell'11,98%.Questo calo dell'affluenza potrebbe avere diverse interpretazioni. Da un lato, il ridotto tempo disponibile per votare potrebbe aver inciso sulla partecipazione; dall'altro, è possibile che l'interesse per il secondo turno sia diminuito rispetto al primo, dove spesso si registrano le maggiori affluenze.Le sfide principali da seguire oggi includono: