Giuseppe De Tomaso (csx) eletto nuovo sindaco di Turi

TURI - Giuseppe De Tomaso, candidato del centrosinistra sostenuto dalla lista "Turi Volta Pagina", è stato eletto nuovo sindaco di Turi. La vittoria è stata ottenuta con un margine ristretto di voti, superando la sindaca uscente Tina Resta.De Tomaso ha raccolto il 50,84% delle preferenze, pari a 3.643 voti, mentre Resta ha ottenuto il 49,16% con 3.522 voti. Lo spoglio delle 13 sezioni ha confermato il successo di De Tomaso, sancendo un cambio di amministrazione per la città."Grazie di cuore a tutti," ha dichiarato il neo sindaco sui social. "Vi aspetto stasera alle ore 20 presso Piazza Aldo Moro (villetta piccola) per festeggiare insieme."La sua elezione segna un momento di rinnovamento per Turi, con De Tomaso pronto a guidare la città nei prossimi anni.