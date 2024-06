Proclamate le Top 50 di 'Miss Mondo 2024', i nomi e le regioni d'appartenenza

Primo step concluso per Miss Mondo Italia 2024 tra emozioni, sorrisi e le immancabili lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort - Le Sirenè – appartenente al network alberghiero Caroli Hotel – per le 120 semifinaliste della kermesse di bellezza, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 50. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed ex Miss Mondo Italia 2021, la bellissima Claudia Motta, che ha di fatto dimezzato le contendenti all’ambita fascia nazionale ed alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta. Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, "La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare", che è …., scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con oltre 81 mila voti in 48 ore. Primo step concluso per Miss Mondo Italia 2024 tra emozioni, sorrisi e le immancabili lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort - Le Sirenè – appartenente al network alberghiero Caroli Hotel – per le 120 semifinaliste della kermesse di bellezza, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 50. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed ex Miss Mondo Italia 2021, la bellissima Claudia Motta, che ha di fatto dimezzato le contendenti all’ambita fascia nazionale ed alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta. Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, "La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare", che è …., scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con oltre 81 mila voti in 48 ore.





In questi primi tre giorni Miss Mondo ha avuto un importante risultato massmediatico sulle sue piattaforme digitali ufficiali, registrando centinaia di migliaia di utenti unici: Un successo che è anche merito delle Miss che hanno postato le loro stories ed i loro reel, oltre cha a contenuti vari, sia sui loro profili personali sia su quelle delle location che hanno ospitato i primi appuntamenti della kermesse.





Ora per le Top 50 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 16 giugno nell’incantevole scenario naturale delle "Sirenè", originale location della Città Bella incastonata tra lo spiaggia bianca di Gallipoli, lo Jonio cristallino e turchese e le bellezze naturali del parco terrestre di "Punta Pizzo". Ora per le Miss gli impegni si infittiscono e saranno sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport e talent, test, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 50 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali. Prossimo step per Miss Mondo la proclamazione delle Top 25, ma per questo c’è tempo.





Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle 50 ragazze: Elisa De Rossi Veneto, Bianca Migliorini Toscana, Martina Avagliano Sicilia, Sophia Casolino Molise, Giulia Zamparo Friuli Venezia Giulia, Nicole Cena Lombardia, Clara Pescrilli Umbria, Elena Rosa Veneto, Laura Nappo Basilicata, Luna Tota Lazio, Manuela Paganini Emilia Romagna, Sofia Della Valle Puglia, Caterina Gaiardelli Veneto, Rebecca Tulino Campania, Sophia Galasso Abruzzo, Alessia Schirru Sardegna, Valentina Morelli Molise, Patty Spada Basilicata, Gaia Bigazzi Toscana, Pamela Greggio Veneto, Eleonora Terrazzino Sicilia, Erica La Rosa Lazio, Sharon Pierro Lombardia, Ermira Ramadami Friuli Venezia Giulia, Siria Gigliarano Calabria, Fabiana Fiamma Siciliana, Gaia My Puglia, Serena Sestini Toscana, Lisa Signoriello Liguria, Sharon Battaglia Veneto, Lucrezia Mangilli Lombardia, Elisa Crocchianti Lazio, Desirèe Collini Molise, Francesca Viel Friuli Venezia Giulia, Egle Fruttauro Campania, Vivian Lapenna Abbruzzo, Giada Fiorillo Sardegna, Martina Caucino Piemonte, Giada Dalan Veneto, Amira Infantino Lazio, Miriam Fusaro Basilicata, Angelica Landi Umbria, Sofia Mikhaylova Valle D’Aosta, Eva Zingaretti Lazio, Gilia Farina Campania, Mariagrazia Ferro Sicilia, Elena Lot Friuli, Sofia Trifella Lazio, Angela Ambrosio Campania, Martina Abate Toscana, che entra nelle Top 50 grazie alla vittoria nel contest on line aggiudicandosi la fascia de "La Miss del Web by Agricola 2024".