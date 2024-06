Puglia regione Italia che cresce di più, Caracciolo: 'Premiate le politiche del governo Emiliano'

BARI - “Crescita del Pil del 6.1% nel periodo 2019-2023, oltre 17mila posti di lavoro in più nel primo trimestre del 2024. La Puglia è la regione più dinamica d’Italia: un risultato straordinario raggiunto grazie alle politiche economiche del governo Michele Emiliano”. Così il consigliere regionale del Pd, Filippo Caracciolo.“I dati pubblicati dallo Svimez - afferma Caracciolo - resi ancor più importanti da ciò che accade nel resto d’Italia (si pensi che nell’intero nord-est la crescita è del 5.1%), rappresentano un premio per gli sforzi di tutto il sistema Puglia favorito dalle politiche economiche del governo Emiliano. I provvedimenti attuati hanno permesso alla nostra regione di superare brillantemente l’impatto della pandemia e di sostenere il territorio durante tutta la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 che ha movimentato oltre 8,4 miliardi di investimenti”.“La crescita dell’economia - aggiunge il consigliere regionale - corrisponde a quella dell’occupazione, testimoniata dai dati ISTAT positivi sia per il 2014-2020 che, come detto, per il primo trimestre del 2024. Tutto questo ci permette di guardare al futuro con fiducia, puntando sull’innovazione (in cima alle priorità della programmazione 2021-2027) e con la consapevolezza di aver lavorato nel migliore dei modi per creare un sistema sinergico ed efficiente”.“Il nostro compito è ora quello di continuare a profondere tutti gli sforzi necessari per proseguire la crescita. Sono certo - conclude Caracciolo - che il presidente Michele Emiliano saprà mettere in campo tutte le misure necessarie affinché questo avvenga”./comunicato