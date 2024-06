Putignano Green Show, una serata dedicata all’ambiente

PUTIGNANO - Musica e sostenibilità ambientale per il Putignano Green Show, evento dedicato all’ambiente andato in scena sabato sera nella famosa piazza del Carnevale. Sul palco interamente green allestito con materiali di recupero, l’attore e conduttore Antonio Stornaiolo e la Gaudats Junk Band, progetto musicale zero waste, che si è esibita per la prima volta in Puglia con i suoi strumenti riciclati. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con Navita srl, azienda che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Putignano, e con la società di comunicazione Certe.