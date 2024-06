Bisceglie, la CompagniAurea torna su Rai3 tra sogni e progetti

BISCEGLIE - L'associazione di promozione sociale CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, sabato 29 giugno 2024 è tornata su RaiTre per raccontare sogni e progetti realizzati, con la viva voce dei suoi attori, dai più piccoli ai più grandi, nell’ambito della trasmissione dell’accesso televisivo "Corecom Puglia", condotta dal giornalista Vittorio Massaro.CompagniAurea, con l'azione formativa del teatro, si fa promotrice delle culture di sensibilità e bellezza, e si preoccupa di valorizzare la cultura teatrale con lo sviluppo di un teatro rispondente alle questioni attuali.Il gruppo ha presentato le attività teatrali, il progetto appena concluso “L’educazione alimentare a teatro” con il laboratorio “Il teatro su misura per te”, e gli spettacoli della rassegna 2023/24 “Gli ospiti affamati” e “La giungla e le sue creature”, che hanno coinvolto giovani attori dai cinque anni fino ai più adulti e il gruppo esperti, di concerto al gruppo di lettura “La Leggerezza” e Aurea Factory. Le rappresentazioni sono state realizzate con il coordinamento di Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea. Il progetto “L’educazione alimentare a teatro” è stato promosso con il supporto di Camera di Commercio di Bari e in collaborazione con S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Fondazione DCL e FITA teatro.Francesco Sinigaglia da poco è stato confermato referente zona BAT, durante i lavori dell’Assemblea regionale elettiva 2024 di Fita Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatori), presieduta da Annamaria Carella.In una nota CompagniAurea ha spiegato: «Tra le finalità dell’associazione vi è la promozione di un teatro consapevole di ciò che era e fiducioso in ciò che sarà, aperto e inclusivo, di ricerca ma anche popolare, che sappia parlare a tutti, un teatro “mi casa es tu casa”. Nel nostro piccolo ci occupiamo di compiere questo atto comunitario».