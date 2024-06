Rapina all'Earthbeat Festival di Altamura: quattro uomini armati derubano la cassa dell'evento

ALTAMURA - Una notte di terrore ha segnato la decima edizione dell’Earthbeat Festival, tenutasi nella Masseria Monache Grandi di Altamura. Tra il 22 e il 23 giugno, quattro uomini incappucciati e armati di fucile e pistole hanno fatto irruzione nel festival, facendosi consegnare 2.000 euro contenuti nella cassa del botteghino. Nel corso della rapina, i malviventi hanno aggredito un volontario e derubato una donna in pochi secondi.Gli addetti ai lavori, subito dopo l'accaduto, hanno allertato le forze dell’ordine e denunciato l’accaduto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e assicurare giustizia alle vittime di questo atto criminale.Nonostante lo shock e la paura, l'Earthbeat Festival ha trovato nella solidarietà della comunità una fonte di forza e conforto. In un post pubblicato sui canali ufficiali dell'evento, gli organizzatori hanno espresso gratitudine per il sostegno ricevuto:“L’ondata di solidarietà da cui siamo stati travolti ci ha gioiosamente sorpreso e ci ricorda il motivo per cui lavoriamo con passione da dieci anni. Ci state domandando in molti in quale maniera potreste contribuire per aiutarci in questo momento difficile. Vi ringraziamo con affetto, ma l’unica cosa che adesso ci sta a cuore è avere la certezza di non essere soli e che continueremo, insieme e senza paura, a fare aggregazione, a divertirci, a crescere, a riscoprire il senso di essere comunità. La cultura, l’arte e la musica sono le nostre armi più potenti. Insieme possiamo trasformare questo momento di buio in un’opportunità per rafforzare i legami che ci uniscono. Lo spettacolo deve continuare. Continueremo a denunciare ogni comportamento che possa anche solo minacciare la nostra libertà di pensiero e di azione. Grazie a tutti, Vi vogliamo bene, i vostri amici di Earthbeat".Questo messaggio di resilienza e determinazione ha ulteriormente rafforzato il senso di comunità tra i partecipanti e gli organizzatori del festival, ribadendo l’importanza della cultura, dell’arte e della musica come strumenti di unione e resistenza contro la violenza.L’Earthbeat Festival, nato per celebrare la musica e l'arte in un contesto di condivisione e amicizia, promette di continuare il suo cammino, trasformando questa spiacevole esperienza in un'opportunità per crescere ancora di più come comunità.