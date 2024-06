Rissa all'alba a Gallipoli: due feriti con un coltello nel parcheggio di una discoteca

GALLIPOLI - All'alba di oggi, nel parcheggio di una discoteca a Gallipoli, è scoppiata una rissa che ha coinvolto un gruppo di cinque-sei ragazzi. Due giovani leccesi, di 26 e 30 anni, sono stati feriti con un coltello da alcuni ragazzi provenienti da Taranto.Il violento episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Dopo un acceso litigio, la situazione è degenerata rapidamente, sfociando in un confronto fisico. Durante la colluttazione, i due leccesi sono stati accoltellati. Trasportati d'urgenza in ospedale, sono stati dimessi con una prognosi di un mese.Inizialmente, i due feriti hanno raccontato agli agenti del commissariato locale di essere caduti accidentalmente. Tuttavia, la loro versione non è stata ritenuta credibile dagli investigatori. Le autorità hanno quindi acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area parcheggio per identificare i responsabili dell'aggressione.Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte della rissa e risalire ai colpevoli, mentre l'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, nota per la sua vivace vita notturna.