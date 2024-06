Roland Garros: Jannik Sinner e Matteo Arnaldi avanzano agli ottavi di finale

Il torneo del Roland Garros continua a regalare emozioni e soddisfazioni per i tennisti italiani. Jannik Sinner ha infatti superato il russo Pavel Kotov con un netto 6-4, 6-4, 6-4, guadagnandosi l'accesso agli ottavi di finale. Nel prossimo turno, Sinner affronterà il francese Corentin Moutet, in un incontro che promette spettacolo.Anche Matteo Arnaldi ha brillato sul terreno parigino, prevalendo sul russo Andrej Rublev con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Arnaldi si prepara ora a sfidare il greco Stefanos Tsitsipas, un avversario di grande calibro che renderà la sfida particolarmente avvincente.Tra gli altri risultati maschili, il canadese Felix Auger Aliassime ha dominato l'americano Ben Shelton, vincendo 6-4, 6-2, 6-1. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha avuto la meglio sull'americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3.Sul fronte femminile, Elisabetta Cocciaretto ha conquistato una vittoria significativa contro la russa Ljudmila Samsonova, imponendosi 7-6, 6-2 e avanzando agli ottavi di finale. La polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, ha superato la ceca Marie Bouzkova con un solido 6-4, 6-2.Anastasia Potapova ha avuto la meglio sulla cinese Wang Xinyu in una partita combattuta, conclusasi 7-5, 6-7, 6-4. L'americana Coco Gauff ha eliminato l'ucraina Dajana Yastremska con un 6-2, 6-4, mentre la ceca Marketa Vondrousova ha sconfitto la francese Chloe Paquet con un netto 6-1, 6-3. Infine, la serba Olga Danilovic ha prevalso sulla croata Donna Vekic in un match lungo e intenso, terminato 9-6, 7-5, 7-6.Il Roland Garros continua a offrire incontri di alto livello e a tenere gli appassionati di tennis col fiato sospeso, con molti altri match emozionanti ancora da disputare.