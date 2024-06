Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria inaugura la 'Biblioteca Leggere Leggeri - Summer Edition' presso l'Hotel dei Bizantini

MANDURIA - Il 4 Giugno 2024 alle ore 18:00 si inaugura la "Biblioteca Leggere Leggeri - Summer Edition" del Liceo De Sanctis Galilei, presso l’Hotel dei Bizantini. Prestito, consultazione, lettura inclusiva… anche in spiaggia! A impreziosire l’incontro le note dell'Orchestra De Sanctis GalileiContinua anche in estate il progetto “Leggere Leggeri - @zonzo tra i libri” della Biblioteca Scolastica Innovativa Inclusiva del Liceo De Sanctis Galilei, unica biblioteca scolastica finanziata in Italia dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL) nel 2022, per il bando “Letture per tutti”.Nella cornice estiva dell’Hotel dei Bizantini aprirà, dedicata agli ospiti della struttura, una sezione della Biblioteca De Sanctis Galilei, con i suoi i servizi di lettura inclusiva, prestito e consultazione. Saranno disponibili libri che raccontano il territorio, ma anche romanzi e fiabe per bambini, nell’ambito di un innovativo book crossing tra inclusione, turismo e territorio. Diversi gli eventi previsti per questa stagione estiva dalla biblioteca itinerante “Leggere Leggeri - Summer Edition”. La serata inaugurale si svolgerà il 4 giugno 2024 alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione della Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, Dirigente del Liceo De Sanctis Galilei, la Dott.ssa Ilaria De Vanna, psicologa e psicoterapeuta, blogger, da 25 anni mediatrice familiare e penale e formatrice, membro del comitato editoriale della rivista scientifica Mediares, la Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo, referente della Biblioteca De Sanctis Galilei, che illustrerà le novità della biblioteca estiva, Gregorio Chimienti, Direttore dell'Hotel dei Bizantini, che porterà i saluti della struttura ospitante, Alida Quaranta, interprete LIS, che garantirà l'accessibilità dell'evento.“L'estate è un momento proficuo, per la mente e per lo spirito, – ha dichiarato la Dirigente Di Maglie – lontano dalle pressioni quotidiane ciascuno di noi ha l'opportunità di esplorare nuovi mondi attraverso i libri, di riflettere e di crescere interiormente. Un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per cui la lettura debba essere accessibile a tutti, indipendentemente dall'età, dal background culturale o dalle condizioni personali”La serata sarà arricchita dal concerto dell'Orchestra De Sanctis Galilei, che con la sua musica sottolineerà i valori della cultura e dell'inclusione, fondamentali per il Liceo De Sanctis Galilei.Hotel dei Bizantini: Via Borraco, 224 - 74024 Manduria (TA) | Tel. 099 9729823 | www.hoteldeibizantini.it