Serie C: Emmanuele Salines rinnova con il Foggia fino al 2025

Caratteristiche e Carriera



Salines è noto per la sua forza nei colpi di testa e la rapidità negli inserimenti in area di rigore. Nel corso della sua carriera, ha giocato per diverse squadre, tra cui Feralpi Salò, Ostiamare, Catanzaro, Cosenza Under 19, Bari Under 19, giovanili dell'Arezzo e Messina Under 17.



Il rinnovo del contratto è una mossa strategica per il Foggia, che punta a sfruttare al massimo il talento e l'esperienza di Salines per migliorare le proprie prestazioni e ambire alla qualificazione ai Play Off nella prossima stagione.

- Il difensore Emmanuele Salines ha rinnovato il suo contratto con il Foggia fino al 30 giugno 2025. Il precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno di quest'anno. Salines ha disputato una stagione impressionante, giocando 35 partite e segnando 7 reti nel girone C di Serie C, distinguendosi come uno dei migliori giocatori della squadra.Nonostante il suo eccellente rendimento, il Foggia non è riuscito a qualificarsi per i Play Off per la promozione in Serie B. Tuttavia, il club pugliese potrà contare sul contributo del difensore per la prossima stagione nella speranza di raggiungere l'obiettivo.