Serie A: Luca Gotti rinnova con il Lecce fino al 2026

Carriera e Contributo

Nella sua carriera, Gotti ha allenato diverse squadre, tra cui la squadra Allievi del Milan, il Pievigina, il Bassano, la Reggina, l'Italia Under 17, il Treviso, la Triestina, l'Udinese e lo Spezia. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di vice allenatore per il Cagliari, il Parma, il Bologna e il Chelsea.



Il rinnovo del contratto è una conferma meritata per Gotti, che ha dimostrato le sue capacità nel guidare la squadra attraverso momenti difficili e garantire la sua permanenza nella massima serie del calcio italiano. Con l'estensione del contratto fino al 2026, il Lecce si prepara a proseguire il suo percorso sotto la guida esperta e competente di Luca Gotti.

- L'allenatore Luca Gotti ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2026. Il precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Questa mossa conferma la fiducia del club verso Gotti, che è arrivato a Lecce lo scorso marzo in sostituzione di Roberto D'Aversa, esonerato dopo un incidente con un giocatore del Verona.Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, si sono mostrati soddisfatti del lavoro svolto da Gotti, che è stato fondamentale per garantire la salvezza della squadra in Serie A.