Serie C: l'Altamura giocherà le prime gare interne al San Nicola di Bari

Il presidente dell’Altamura Filippo Di Renzo ha dichiarato: “Abbiamo scelto il “ San Nicola”, anche se avevamo l’ opzione Brindisi. Questo per dare la possibilità a tutti i tifosi dell’ Altamura di essere presenti, la distanza tra Bari e Altamura è di soli 30 chilometri. Vorrei ringraziare il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Bari è stata per noi una scelta inevitabile poiché è molto piu vicina come chilometri ad Altamura rispetto a Brindisi, anche se l’ affitto per giocare al San Nicola sarà molto costoso”. Quando i lavori al “D’ Angelo” termineranno i pugliesi torneranno a giocare ad Altamura.

L’Altamura giocherà al “San Nicola” di Bari le prime partite interne del prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato la società pugliese nella serata di martedì 18 giugno. Inizialmente l’ Altamura aveva scelto lo stadio “Fanuzzi” di Brindisi, ma dopo una serie di incontri con il Comune di Bari ha raggiunto l’ accordo. Sarà una soluzione provvisoria per la squadra murgiana, in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione dello stadio “Tonino D’ Angelo” di Altamura, indispensabili per adeguarlo a ospitare le partite di Serie C, dopo la promozione ottenuta il 21 aprile dai pugliesi.