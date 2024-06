'Teatro a Corte': torna la quarta edizione al Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

L’Inizio della Rassegna



La rassegna aprirà il sipario sabato 15 giugno con lo spettacolo “Matrimoni Sospesi” della Compagnia 30allora di Casagiove (CE), un'opera di Crescenzo Autieri diretta da Vincenzo Russo. La commedia esplora le complessità delle relazioni umane attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, toccando temi come l'amore, l'amicizia e i rapporti familiari con profondità emotiva e un tocco di comicità.



Un Premio Prestigioso



Il Premio Giovanni Macchia, dedicato all’illustre critico letterario e studioso nato a Trani nel 1912, rappresenta un riconoscimento prestigioso per lo spettacolo migliore della rassegna, votato dal pubblico. Macchia è stato una figura di spicco nel campo della critica letteraria, dedicando la sua vita allo studio della letteratura e del teatro. Il premio intende onorare la sua memoria e il suo contributo significativo al panorama culturale italiano e internazionale.





Programma degli Spettacoli



Il cartellone teatrale di quest'anno include sei pièce accuratamente selezionate tra numerose candidature da tutta Italia: Il cartellone teatrale di quest'anno include sei pièce accuratamente selezionate tra numerose candidature da tutta Italia:





15 giugno: "Matrimoni Sospesi" di Crescenzo Autieri, Compagnia 30allora di Casagiove (CE)

22 giugno: "L’armadietto cinese" di Aldo de Benedetti, gruppo teatrale Il Focolare di Loreto

29 giugno: "I ri... Promessi Sposi" di Enzo Matichecchia, Compagnia dei Teatranti (fuori concorso)

6 luglio: "Non ti pago" di Eduardo De Filippo, La Bottega dei Teatranti

13 luglio: "Amici fragili" di Federico Buffa, compagnia teatrale I sognAttori

20 luglio: "Voglia di Borotalco" de L’Allegra compagnia di Turi



Informazioni Pratiche



Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00, con apertura delle porte alle 20:30. I biglietti, disponibili sia online che al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, hanno un costo di €10,00 per la poltronissima numerata e €8,00 per il posto libero non numerato. È possibile acquistare i biglietti anche utilizzando la Carta docente esclusivamente al botteghino.



Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti:





Telefono: 0883.50.00.44

Sito web: Palazzo delle Arti Beltrani

Link per “Matrimoni sospesi”: Vivaticket

Programmazione completa: Vivaticket Programmazione

Brochure degli appuntamenti: Scarica la Brochure

La programmazione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani, un centro culturale polifunzionale della città di Trani, è curata dal direttore Niki Battaglia e gode del supporto della Radio Selene, del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese. La programmazione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani, un centro culturale polifunzionale della città di Trani, è curata dal direttore Niki Battaglia e gode del supporto della Radio Selene, del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

TRANI - La stagione artistica 2024 del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si arricchisce con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del teatro: la quarta edizione della rassegna nazionale "Teatro a Corte" legata al Premio Giovanni Macchia, sotto la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua.