Triggiano, corsi gratuiti per 280 inoccupati in Puglia: al via il progetto ‘Digital Empowerment for placement’

Tour informativo a Triggiano



Per fornire tutte le informazioni necessarie sui percorsi formativi e le modalità di iscrizione, la Business School Spegea e il Consorzio Mestieri Puglia hanno organizzato un tour informativo. Il tour farà tappa a Triggiano venerdì 7 giugno, dalle 16:30, presso Porta Futuro, nella Casa della Cultura “Rocco Dicillo” (via Vomero, 63).



Dettagli dei corsi



I percorsi formativi, ciascuno della durata di 500 ore, coinvolgeranno i corsisti in una combinazione di lezioni teoriche (sia in presenza che da remoto), project work e laboratori. Saranno inoltre inclusi percorsi per valorizzare le competenze dei partecipanti e favorire il loro inserimento lavorativo in azienda. Al termine dei corsi, verrà avviata un’attività di matching tra i profili formati e le imprese pugliesi attive nei settori della logistica, del commercio online e del turismo, oltre che con aziende che necessitano di esperti in sicurezza dei sistemi informatici.



Obiettivi dell'iniziativa



L’iniziativa ha l’obiettivo di rispondere, almeno in parte, al fabbisogno di competenze informatiche in Puglia, stimato in tremila risorse all’anno. Questo progetto rappresenta una significativa opportunità per gli inoccupati pugliesi di acquisire competenze moderne e richieste dal mercato del lavoro, migliorando così le loro prospettive occupazionali.



Iscrizioni e informazioni



Per candidarsi ai corsi e ottenere ulteriori informazioni, è disponibile una sezione dedicata sul sito mestieripuglia.it. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la riduzione del gap di competenze digitali nella regione e offre ai partecipanti una concreta possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.

Il progetto, denominato ‘Digital Empowerment for placement’, avrà una durata di 15 mesi ed è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale nell’ambito del PNRR. L'iniziativa è organizzata da Business School Spegea, Consorzio Mestieri Puglia Scs, Politecnico di Bari e Confindustria Bari e BAT, quest'ultima in qualità di partner sostenitore.