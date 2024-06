Torna l'energia di Elettra Lamborghini, esce 'Dire fare baciare' feat Shade

L’attesa è ufficialmente finita! Da Venerdì 14 Giugno sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica DIRE FARE BACIARE il nuovo singolo di Elettra Lamborghini featuring Shade, l’hitmaker re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il brano in uscita su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy) da Venerdì 14 Giugno sarà disponibile ovunque.

DIRE FARE BACIARE segna il ritorno in musica in grande stile di Elettra Lamborghini, una delle artiste più acclamate della scena musicale contemporanea, tra le donne con record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi anni ha collezionato oltre 13 dischi di platino con hit come “Pistolero” “Pem Pem”,“Musica (e il resto scompare) solo per citarne alcune, il solo repertorio dei suoi brani più celebri supera 1,6 milioni di stream totali nel mondo e su YouTube sono oltre 500 milioni le views ai suoi videoclip ufficiali. L’artista multiplatino incontra per la prima volta e a sorpresa Shade, per un duetto elettrizzante e dal ritmo estremamente contagioso.

Il brano è una summer hit che mescola sapientemente sonorità pop, latine, hip hop abbracciando il sound tipico dei mariachi del Messico, con quella giusta dose di ironia in grado di diventare l’ingrediente fondamentale per il nuovo tormentone estivo firmato Elettra Lamborghini e Shade. Il titolo, che riprende il celebre gioco per bambini, è preludio di un testo scherzoso e simpatico che ruota attorno alle dinamiche di coppia e che è in grado di strapparci un sorriso facendoci ballare per tutta l’estate. Un motivo decisamente spumeggiante che ben rispecchia l’inconfondibile grinta di Elettra che trova nella musica il suo vero “cuore pulsante”, nonché la sua forza espressiva più pura e autentica.

DIRE FARE BACIARE è un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes – dichiara Elettra Lamborghini- Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da un forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.

E Shade aggiunge: “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale: io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale, Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme. Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio”.

Grazie ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto, il singolo è uno straordinario duetto che arriva dritto al cuore. Scandito da una melodia dal sapor tropicale costantemente in levare il brano è una ventata di freschezza intrisa solo di good vibes in grado di catapultarci immediatamente nella dimensione di Elettra, una delle artiste più iconiche degli ultimi anni che con la sua disarmante semplicità è riuscita a conquistare l’affetto anche dei più piccoli, le sue canzoni sono ormai di fatto la colonna sonora immancabile delle vacanze italiane di molte famiglie.

Il mondo di Elettra, seguito da oltre 7 milioni di followers su Instagram, è un tripudio coloratissimo di emozioni e sensazioni, un “universo” di innata creatività in grado di trasportare l’ascoltatore direttamente in un vortice di adrenalina allo stato folgorante e all’insegna del buon umore in cui le sue mille anime e sfumature musicali e non solo convivono perfettamente. Un’artista in costante evoluzione che non ha paura di mostrarsi per quello che è veramente: una donna in continua crescita, in grado di muoversi tra differenti range e stili musicali.