Tragedia stradale a Grosseto: due militari della base di Gioia del Colle perdono la vita in uno scontro frontale

Dettagli dell'incidente



Lo schianto è avvenuto in una zona nota per la sua pericolosità, coinvolgendo due vetture delle forze armate. A bordo dei veicoli vi erano membri di un gruppo militare giunto a Grosseto dalla base di Gioia del Colle per un'esercitazione. Tra le vittime, il tenente Riccardo Latino e il 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, entrambi impegnati nelle operazioni addestrative previste nella Maremma.



Le conseguenze



L'incidente ha avuto conseguenze drammatiche: oltre ai due decessi, altre quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti due elisoccorso per trasportare i feriti negli ospedali più vicini e fornire assistenza medica urgente.



L'intervento delle autorità



Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause dell'incidente per determinare con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La strada del Pollino è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.



Il cordoglio della comunità



La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e l'Aeronautica Militare, che ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime. Il tenente Riccardo Latino e il 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci sono ricordati dai colleghi come professionisti dediti e persone di grande valore.

