Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi: 32esima edizione da record

TURI - Con oltre 300 quintali di ciliegie vendute si è chiusa la 32esima “Sagra della Ciliegia Ferrovia” di Turi (Ba), che ha colorato e animato il centro cittadino del comune pugliese per un intero fine settimana, tra sabato 1 e domenica 2 giugno 2024. Edizione da record quella di quest’anno, che ha visto le vie e le piazze interessate dall’evento costantemente affollate dai tanti visitatori, che hanno colto l’occasione per immergersi nell’atmosfera festosa e golosa di questo evento tutto dedicato ad uno dei frutti più amati della stagione. Tanti anche i pullman di turisti, provenienti dall’intera Puglia e da fuori regione, che hanno affollato la cittadina alle porte di Bari per due giorni.L’avvio della festa è stato sancito sabato 1 giugno con l’inaugurazione ufficiale presentata dalla speaker radiofonica Veronica Pellegrino con il presidente dell’associazione “In Piazza” Livio Lerede, da dieci anni organizzatore della sagra, e alla presenza di Don Luciano Rotolo, arciprete di Turi, delle autorità politiche e degli sponsor e partner. Presenti anche Tiziana Palumbo, assessore alle attività produttive del Comune di Conversano e Benny Nardelli, presidente dell’associazione “Sapori di Conversano”, in rappresentanza della collaborazione con la contemporanea “Festa delle ciliegie” di Conversano, che ha visto la nascita della “Via della Ciliegia Ferrovia”. Il brindisi ufficiale è avvenuto durante lo spettacolo di inaugurazione dei cantanti lirici Nicla Didonna e Vincenzo Distasi in Libiamo ne' lieti calici (La Traviata), insieme a “Chi è di Scena”, “Glamour eventi” e Ass. “I vecchi tempi”.Oltre che degli spazi espositivi delle aziende cerasicole e della rassegna enogastronomica “Eccellenze di Puglia”, i visitatori della 32esima Sagra della Ciliegia Ferrovia hanno potuto godere del ricco programma musicale e di eventi che ha visto alternarsi per le strade e sul palco della manifestazione Young Marching Band, dj Eddy De Marco accompagnato dai maestri di ballo della scuola “Hops” swing anni 30-40, lo spettacolo “Cazacu’s Fontane Danzanti”, “Grammar School”, “Banda Cittadina don Giovanni Cipriani”, “Bassa musica di Piripicchio”, “Conturband e il live “Notte da Cover” con la Controrchestra big band. Mentre ad illuminare a festa le vie di Turi è stata l’installazione artistica di luminarie pugliesi a cura della ditta “Faniuolo”.Nel corso della sagra, i turisti hanno colto l’opportunità di partecipare ai tour guidati della Grotta di Sant’Oronzo (escursione a cura dell’Ass. Bersaglieri “A. Pedrizzi”) e del Borgo Antico (escursione a cura dell’Ass. Il Viandante). Nell’ambito della 32esima Sagra della Ciliegia Ferrovia, inoltre, è stato dato anche ampio spazio alla cultura e all’arte con la sesta edizione della Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” in collaborazione con l’associazione “I vecchi Tempi” e “Casa delle Idee” e con la seconda edizione del Concorso Opere da Studio. A concludere la due giorni di appuntamenti è stata l’estrazione della lotteria con in palio sei premi, fra cui una crociera per due persone.La 32esima Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è un evento di carattere fieristico, culturale e turisticoorganizzato dall’associazione culturale In Piazza con il patrocinio dell’associazione nazionale Città delle Ciliegie e il sostegno di BDM Banca. Maggiori informazioni sui canali social @SagraCiliegiaFerrovia e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it