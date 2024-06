Transizione digitale: a Bari 1° Incontro dei Responsabili pugliesi per la Rtd

BARI - La Regione Puglia – Ufficio per la Transizione al Digitale, insieme alla Rete degli RTD delle in house e delle agenzie regionali organizza il 1° Incontro dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) pugliesi, che si terrà il prossimo 2 luglio presso la Fiera del Levante di Bari.Durante la mattinata si svolgeranno una serie di incontri plenari, nei quali verranno affrontate tematiche di rilevanza per gli RTD - tra cui la presentazione del Piano Triennale - con interventi a cura dell’Agenzie per l’Italia Digitale (AgID), dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) sulla sostenibilità digitale e sulla leadership digitale, e una tavola rotonda sulla rete degli RTD regionali.Nel pomeriggio, spazio a quattro tavoli tematici (open data, strumenti per i comuni pugliesi, AI, sostenibilità), coordinati e facilitati da esperte/i regionali, ai quali potranno partecipare, previa iscrizione, circa 20/30 RTD per tavolo.L'incontro si pone l'obiettivo di condividere le migliori prassi organizzative, tecnologiche e procedurali, per rafforzare la capacità amministrativa e promuovere un processo di miglioramento delle attività e dei servizi su tutto il territorio regionale.L’incontro è aperto ai soli RTD pugliesi. È possibile iscriversi dal seguente link: https://openspace.regione.puglia.it/web/incontrortdPer ulteriori informazioni, è possibile inviare un'email a rtd@regione.puglia.it