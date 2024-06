Trinitapoli: spettacolo di danza per il saggio di fine anno della Kinderballet '5..6..7..Lotto'

- Si rinnova l'appuntamento con la danza a Trinitapoli. Il 30 giugno alle ore 21, presso il piazzale della parrocchia Cristo Lavoratore, si terrà il tradizionale saggio di fine anno dell'Asd Kinderballet di Rosa Lacerenza, dal titolo “5..6..7…lotto”. Questo evento, ormai una consuetudine che dura da 43 anni, è diretto artisticamente dalla fondatrice della scuola, Maria Pia Di Biase.La Kinderballet, con sedi a Margherita di Savoia in via Fosse Ardeatine e a Trinitapoli in via Alcide De Gasperi 10, offre una vasta gamma di corsi di danza, tra cui predanza, danza classica, modern-jazz, danza contemporanea, hip-hop, break dance, acrobatica, yoga, pilates e danza aerea. Quest'ultima, introdotta lo scorso ottobre, sarà protagonista dello spettacolo: i ballerini si esibiranno sospesi in aria, arrampicandosi su tessuti, offrendo una performance suggestiva e innovativa.L'insegnante Rosa Lacerenza ha spiegato che, per il secondo anno consecutivo, il saggio affronta un tema di grande attualità: il significato di essere donna oggi. "La donna è mamma, innamorata, lavora, ama il successo; affronta sfide quotidiane, dona se stessa agli altri ed è costretta a fare rinunce", ha dichiarato Lacerenza. Lo spettacolo racconta la storia di donne che si sono distinte professionalmente e artisticamente, ma anche di quelle che sono state vittime di maltrattamenti. Il saggio, quindi, non è solo un'esibizione di abilità tecniche, ma anche un momento di riflessione sulla condizione femminile contemporanea e sulle speranze delle donne per il futuro, prime fra tutte la libertà.L’evento, che conclude l’anno accademico della Kinderballet, è atteso con grande entusiasmo dagli allievi, dai loro familiari e dalla comunità locale, rappresentando un'occasione per ammirare il talento e la dedizione degli studenti e degli insegnanti della scuola di danza.