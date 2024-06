Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo protagonisti dello spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8

BARI - “Che stai a casa tua” è il titolo del nuovo spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8 (Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari) con protagonisti e coautori due testimonial d’eccezione, icone della comicità pugliese, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, presentato oggi nella Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari.Il videoclip, nato da una idea di Certe srl e diretto dal regista pugliese Mirko Dilorenzo, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla corretta raccolta differenziata ironizzando sulle cattive abitudini e invitandoli ad aver cura del territorio che li circonda come fosse casa propria. Un piccolo cortometraggio che vede Solfrizzi e Stornaiolo in una veste insolita e nuova. La loro comicità lascia, infatti, spazio alla riflessione su quanto sia importante attivare processi sostenibili in favore dell’ambiente. Lo spot parla di un pugliese (Emilio) che ritorna nella sua terra con i suoi comportamenti errati per intraprendere un vero e proprio viaggio di formazione accompagnato dal suo amico di sempre (Antonio), cittadino modello e guida morale. Un viaggio ideale nel corso del quale il pugliese ritornato cresce e si evolve mettendo in campo azioni virtuose.Lo spot rientra nel progetto di comunicazione dell’AroBa8, risultato vincitore del Bando per la Comunicazione Locale ANCI-CONAI 2023, che promuove una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’RTI Navita-Sieco e il subappaltatore GreenLink srl Società Benefit.Presenti in conferenza stampa gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, il Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il Sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri e il Sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna.- Sindaci dei quattro Comuni dell’AroBa8“L’AroBa8 è l’Aro pugliese con la percentuale di raccolta differenziata più alta, che nel 2023 ha raggiunto una media del 76,16%. Ma non ci fermiamo. Abbiamo fortemente voluto questo spot con due testimonial importanti come Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che hanno messo il loro talento al servizio dell’ambiente per veicolare un messaggio importante. Promuovere la salvaguardia dei nostri territori e orientare positivamente i comportamenti della cittadinanza continuerà ad essere la priorità per noi”.- Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo“Questo spot ci ha dato la possibilità nel nostro piccolo di stare dalla parte giusta, cioè quella delle buone pratiche. Siamo fedeli all’idea di un ambiente che va protetto e cominciamo dalla provincia di Bari”.- Navita, Si.Eco, GreenLink“Siamo contenti di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto e aver lavorato al fianco di amministrazioni in grado di mettere in campo azioni creative per sensibilizzare la cittadinanza in materia ambientale e custodire la bellezza delle proprie città. Il nostro obiettivo continuerà ad essere quello di garantire un servizio in linea con le esigenze delle comunità”.