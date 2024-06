DEL MAR, CALIFORNIA - Un tratto di spiaggia di tre chilometri a Del Mar, in California, negli Stati Uniti, è stato chiuso domenica dopo l'attacco di uno squalo a un uomo di 46 anni. La vittima, che stava nuotando, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", è stata ricoverata in ospedale per morsi al braccio, alla mano e al busto. I suoi giorni non sono in pericolo. La spiaggia è stata riaperta martedì mattina 4 giugno alle ore 9.00.