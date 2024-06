Us Lecce: Lameck Banda del Lecce tornerà in campo ad agosto

FRANCESCO LOIACONO – L'attaccante zambiano Lameck Banda del Lecce farà il suo ritorno nel prossimo campionato di Serie A ad agosto. Il calciatore, dopo un intervento chirurgico al ginocchio in artroscopia subito il 23 aprile presso la clinica "Villa Fiorita" di Perugia, si sta preparando intensamente per tornare in forma.L'infortunio aveva impedito a Banda di disputare le ultime sette partite del torneo, ma ora è determinato a recuperare al meglio. Attualmente si sta allenando a Dubai, dove ogni giorno si dedica a esercizi specifici, come l'uso della cyclette e corse di 10-15 chilometri, per ritrovare il tono muscolare perso durante il periodo di inattività.Durante la stagione conclusa il 26 maggio, Banda ha giocato 21 partite e realizzato 2 reti. Il suo impegno e la sua determinazione sono evidenti, e il Lecce conta su di lui per la prossima stagione.Nella sua carriera, Banda ha giocato in diversi club, tra cui Petah Tikva, Arsenal Tula, Maccabi Netanya, Zesco United FC e Nkwazi. Inoltre, ha collezionato 8 presenze con la nazionale maggiore dello Zambia e 3 con l'Under 23.Il ritorno di Banda è atteso con grande entusiasmo dai tifosi del Lecce, che sperano di vedere l'attaccante in piena forma e pronto a contribuire al successo della squadra nella prossima stagione di Serie A.