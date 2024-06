Us Lecce: Nikola Krstovic convocato in Nazionale per amichevoli contro Belgio e Georgia

- L’attaccante montenegrino del Lecce, Nikola Krstovic, è stato convocato nella sua Nazionale per due gare amichevoli di grande prestigio. La prima partita si terrà il 5 giugno in trasferta contro il Belgio, mentre la seconda è programmata per il 9 giugno in casa, contro la Georgia.Krstovic ha avuto una stagione significativa con il Lecce nel campionato di Serie A, che si è concluso il 26 maggio. Durante questa stagione, ha disputato 35 partite con la maglia dei salentini, riuscendo a segnare 7 reti. Il suo contributo è stato determinante per la salvezza del Lecce, dimostrando il suo valore e la sua importanza all'interno della squadra.La carriera di Krstovic è ricca di esperienze significative. Prima di approdare al Lecce, ha giocato per il Dunajska Streda, la Stella Rossa Belgrado, il Graficar, il Zeta Golubovac e il Golubovac Under 19. A livello internazionale, ha rappresentato il Montenegro in diverse categorie giovanili. Ha disputato 16 gare con la Nazionale maggiore, segnando 3 gol, 28 partite con il Montenegro Under 21, realizzando 7 reti, 5 match con il Montenegro Under 19 e 9 incontri con il Montenegro Under 17.La convocazione di Krstovic per queste amichevoli rappresenta un riconoscimento del suo talento e del suo impegno, nonché un’opportunità per dimostrare ancora una volta le sue qualità a livello internazionale. La sua esperienza e il suo fiuto del gol saranno certamente elementi preziosi per la Nazionale montenegrina nelle prossime sfide contro Belgio e Georgia.