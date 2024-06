Serie C, Giancarlo Malcore lascia il Cerignola: nessun accordo per il rinnovo del contratto

L'attaccante Giancarlo Malcore del Cerignola non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie C. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato a causa del mancato accordo tra il calciatore e il presidente della squadra pugliese, Nicola Grieco.Durante questa stagione, Malcore ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per i gialloblu ofantini, disputando 35 partite e realizzando 13 reti. Il suo contributo è stato cruciale per la squadra, che è riuscita a qualificarsi ai Play Off. Tuttavia, il sogno della promozione è sfumato nel secondo turno della fase a gironi, dove il Cerignola è stato eliminato dalla Casertana.La carriera di Malcore è stata ricca di esperienze in diverse squadre. Ha indossato le maglie di Pergolettese, Cittadella, Fermana, Carpi, Manfredonia, Nardò, Paganese, Lecce, Chieti, Nocerina, Lecce Under 19, Gallipoli e Lecce Under 17. Ogni tappa del suo percorso ha contribuito a formare un attaccante versatile e capace di adattarsi a differenti contesti calcistici.La separazione tra Malcore e il Cerignola segna la fine di un capitolo importante per entrambe le parti. Per il calciatore, si aprono ora nuove opportunità di mercato, mentre la squadra pugliese dovrà cercare un nuovo bomber per affrontare la prossima stagione di Serie C con l'obiettivo di migliorare i risultati ottenuti quest'anno.La mancata conferma di Malcore rappresenta una decisione significativa per il Cerignola, che dovrà ora riorganizzare il proprio attacco in vista delle sfide future. Nel frattempo, i tifosi gialloblu possono solo ringraziare l'attaccante per il suo impegno e i gol che hanno contribuito a una stagione comunque positiva.