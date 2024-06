'Vinokilo' il più grande market vintage itinerante d’Europa arriva per la prima volta a Lecce e sceglie Masseria Wave

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno (dalle 14.00 alle 21.00 venerdì - dalle 12.00 alle 21.00 sabato e domenica) Masseria Wave - La Restuccia Via Contrada Monte, 73010 Lequile (LE)





LECCE - Il mercato vintage e second hand più famoso e atteso d'Europa fa tappa in Puglia e sceglie Masseria Wave a Lequile (Le) per la sua prima data in Salento. Una tre giorni di eventi tra shopping nel nome della sostenibilità e della qualità in collaborazione con Masseria Wave, nella sua suggestiva location, da venerdì 14 a domenica 16 giugno.





Lo shopping di abbigliamento vintage e second hand con la formula di acquisto “al chilo” ha reso Vinokilo un evento inconfondibile in tutta Europa. Insieme ai contenuti di musica, intrattenimento, il bookshop di Masseria Wave con la nuovissima Wave Zine Out Of Office, food di qualità e drink per tutto il giorno, si potrà vivere un’esperienza immersiva, attesa da tempo in Salento, per tutti.





Vinokilo dal 2016 ha cambiato radicalmente l’idea di shopping vintage diventando ormai un’istituzione nota a livello globale della moda sostenibile, tanto da essere riconosciuto da Forbes e certificato B Corporation.





In programma venerdì dalle 18.00 il dj set del duo The Covellas con una selezione musicale coinvolgente capace di coinvolgere tutto il pubblico, senza esclusioni.





Sabato dalle 18.00 uno speciale live show di H.E.R. artista violinista poliedrica e attivista, che incanterà il pubblico, da non perdere.





Domenica dalle 18.00 il set della producer e dj Kee Ciardo, salentina dall’appeal internazionale, con la sua musica elettronica ricca di vibes positive.





Durante l’evento a disposizione per il pubblico anche l’iconico Give Back Bar dove portare i propri vecchi capi e ottenere uno sconto sui chili dei nuovi capi acquistati.





E' possibile partecipare solo con biglietto d’ingresso: a disposizione diverse formule di acquisto, da gratuite a formule di accesso prioritario a pagamento per accaparrarsi i vestiti migliori.





Vinokilo è completamente cashless, si accettano solo pagamenti con carta di credito.





Info e ticket disponibili al link https://vinokilo.events/collections/lecce





venerdì 14 giugno: 14:00 - 21:00

sabato 15 giugno: 12:00 - 21:00

domenica 16 giugno: 12:00 - 21:00





Masseria Wave

La Restuccia

Via Contrada Monte, 73010 Lequile (LE)