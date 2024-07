40° Festival folklorico Internazionale ‘Città dei Trulli’: celebrazione di quarant'anni di cultura e tradizione

ALBEROBELLO – Dal 30 luglio al 15 agosto prossimi, Alberobello si trasformerà in un vivace palcoscenico di musica, danza, cultura e inclusione per celebrare il 40° Festival Folklorico Internazionale ‘Città dei Trulli’. Questo evento, che celebra quarant'anni di successo (1984/2004), offrirà un ricco programma di iniziative che promettono di coinvolgere e affascinare residenti e visitatori.

Inaugurazione e mostre

Il festival prenderà il via il 30 luglio a Casa Alberobello con due eventi inaugurali. Alle 17, si terrà l'inaugurazione di due mostre: una mostra fotografica che ripercorre "I 40 anni del Festival" e un'esposizione celebrativa dei quadri di Giacinto Angiulli, intitolata "Bicicletta". Le mostre saranno visitabili dal 31 luglio al 15 agosto nei seguenti orari: 10:00-13:00 e 17:00-20:00.

Convegno sulla pizzica

Alle 17:30 del 30 luglio, seguirà un convegno intitolato "La pizzica pizzica: sonorità della tradizione", che offrirà un'importante occasione di riflessione culturale. Interverranno esperti come Gerardo Bonifati, presidente nazionale F.I.T.P., Fabrizio Cattaneo, presidente IOV Italia, e Giuseppe M. Gala, etnocoreologo e antropologo della danza, tra gli altri. Le conclusioni saranno affidate a Nino Agostino, presidente del Gruppo Folklorico Città dei Trulli, e Francesco De Carlo, sindaco di Alberobello.

Anteprima Festival e serate folk

Il 31 luglio, l'anteprima del festival si terrà a Coreggia alle 21:00 nel piazzale Polivalente con la presentazione del logo progetto ‘Coreggia2025’ e l'esibizione di gruppi musicali. L'1 agosto, alle 21:30, Alberobello ospiterà la serata folk "Alberobello – Pietramadre" in piazzale Miraglia, con la partecipazione di gruppi delle Città già designate Capitali della Cultura, tra cui Pesaro, Agrigento, L’Aquila e Alberobello.

Esibizioni internazionali

Dal 2 al 4 agosto, alle 21:30, si esibiranno i corpi di ballo provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Bolivia (Ballet Folk ‘Universidad Mayor De San Simon’), Taiwan (Folk Dance Company ‘Tainan’), Kenya (Folk Group ‘Tarumbeta Africa’) e Serbia (Folk Dance Ensamble ‘Sveti Djordje’).

Incontri interculturali

Due importanti momenti di incontro e confronto interculturale arricchiranno ulteriormente il festival. Le famiglie alberobellesi trasferitesi nel New Jersey saranno protagoniste di uno di questi incontri, mentre un team di giovani studenti dell’Università di San Francisco realizzerà docufilm sull’intera rassegna musicale, che saranno distribuiti sulle stazioni televisive PBS statunitensi e nelle università americane.

Conclusione

L'evento, promosso e patrocinato dal Comune di Alberobello nell'ambito della rassegna ‘We are in TRULLI 2024’, offre la partecipazione libera e gratuita, invitando tutti a unirsi in questa celebrazione della cultura e delle tradizioni popolari.