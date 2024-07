50ª Settimana Sociale dei Cattolici: delegazione della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie con l'Arcivescovo D'Ascenzo

- Si è aperta mercoledì 3 luglio la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, evento che si protrarrà fino al 7 luglio a Trieste, affrontando il tema “Al cuore della democrazia: partecipare tra storia e futuro”. Tra i partecipanti figura una delegazione dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo. La delegazione include don Matteo Martire, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali, e i membri Luigi Lanotte, Angelo Larosa e Carmen Ferrante.I lavori della Settimana Sociale sono stati inaugurati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il 7 luglio, l'evento si concluderà con la messa celebrata da Papa Francesco. Il tema centrale di quest'anno, “Al cuore della Democrazia”, è stato evidenziato nelle parole di apertura del Cardinale Zuppi: "Non c’è democrazia senza un 'noi'", sottolineando l'importanza del collettivo nella democrazia e aggiungendo, "Amiamo l’Italia e, per questo, ci facciamo artigiani di democrazia, servitori del bene comune".La partecipazione dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie riflette il continuo impegno della Chiesa nel promuovere la democrazia e il bene comune, valori essenziali per una società inclusiva e partecipativa.