Trinitapoli, risposta dell'assessore Landriscina sulla richiesta di trasferimento del mercato zonale

In risposta al recente comunicato del gruppo "Siamo Trinitapoli" riguardo la richiesta di trasferimento del mercato rionale, l’assessore alle Attività produttive e Commercio, Giovanni Landriscina, ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale.L’assessore Landriscina ha spiegato che l'iter per il trasferimento del mercato giornaliero di Via Roma da Largo Falcone Borsellino a Largo Reali Saline è stato avviato dal sindaco e dall’assessore stesso, in concerto con l’ufficio preposto del II settore, il 18 giugno, con protocollo interno n. 0012151. Questo trasferimento si rende necessario a causa dei lavori di rigenerazione urbana e riqualificazione di via Roma.Il comunicato dell’assessore prosegue sottolineando che, per completare il processo di trasferimento temporaneo del mercato, sarà necessario ottenere i pareri della Polizia Locale, del responsabile Tecnico del III settore, e del responsabile del IV settore. Successivamente, sarà fondamentale acquisire il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione dell’ASL."L’Amministrazione aveva già preso atto delle problematiche sollevate dagli operatori del settore durante precedenti incontri," ha affermato Landriscina. "Siamo sempre pronti ad accogliere tutte le richieste che perseguono il bene comune, senza secondi fini e con intenti costruttivi nell’interesse dei cittadini."L’assessore ha concluso ribadendo che l’amministrazione è già attiva sulla questione del trasferimento del mercato e apprezza l’iniziativa del gruppo "Siamo Trinitapoli" giunta il 2 luglio 2024. La volontà di spostare il mercato in Largo Reali Saline è quindi già stata intrapresa dall’amministrazione, dimostrando così la sua attenzione verso le esigenze dei cittadini e degli operatori del mercato.