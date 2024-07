81° anniversario della Strage di Via dell'Arca a Bari: il programma delle commemorazioni

Nella mattinata della data precedentemente menzionata, un corteo pacifico fu organizzato per andare in contro agli antifascisti prossimi a uscire dal Carcere ubicato in Corso Sicilia e attuale Alcide De Gasperi. Durante il trasferimento presso l'Istituto Penitenziario, il gruppo di 200 manifestanti fu fermato all'altezza della Sede della Federazione del Partito Nazionale Fascista, ubicata proprio in via Dell'Arca e sorvegliata a vista da un plotone di soldati dell'esercito badogliano che premette inspiegabilmente il grilletto uccidendo 20 persone e ferendone 50.





L'eccidio, avvenuto a 3 giorni di distanza dalla deposizione di Benito Mussolini da capo del Governo su disposizione di Vittorio Emanuele III, fu il primo atto repressivo applicato dalla "Circolare Roatta" con la quale si dava ordine alle forze armate e alle forze dell'ordine di reprimere anche con l'uso della forza ogni manifestazione all'indomani della caduta del regime fascista avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943.





Di seguito il programma delle iniziative alle quali interverrà l'Assessora alle Culture Ines Pierucci e il sindaco di Bari Vito Leccese.



Ore 9.30. Deposizione di una corona d'alloro presso il toponimo via Caduti del 28 luglio, nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Sabino.

Ore 10.30. Deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti del 28 luglio presso il Cimitero Monumentale di Bari.



Infine, dopo la partenza del corteo della memoria prevista per le 18.30 da via Sparano angolo via Dante, alle ore 19, il sindaco di Bari Vito Leccese deporrà una corona d'alloro sulla lapide che ricorda le vittime della strage e collocata ai piedi del monumento ubicato in Piazza Umberto.

- Domenica 28 luglio 2024 in occasione dell'81°anniversario della strage di via Niccolò dell'Arca, l'amministrazione comunale di Bari insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), all'Istituto pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (IPSCAIC), all'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici antifascista), CGIL Camera del Lavoro Metropolitana, all'ARCI e al Coordinamento provinciale antifascista ha organizzato una serie di momenti commerativi dell'eccidio avvenuto il 28 luglio 1943.