'Bitetto in... Versi': la poesia si innalza dai balconi del centro storico

BITETTO – "La poesia è un atto di pace", disse il grande poeta Pablo Neruda. Con questo spirito di serenità e riflessione, l'associazione culturale Officina d'Arte è lieta di presentare la nuova edizione di, intitolata "Bitetto in... Versi". L'evento, che mira a celebrare la bellezza della poesia e del centro storico di Bitetto, si terrà sabato 3 agosto 2024, alle ore 20:30, davanti alla cattedrale in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Questa serata culturale è dedicata ai poeti di ogni tempo che hanno scritto su Bitetto, il suo Centro Antico e la sua storia. L'iniziativa vuole essere un omaggio a coloro che, attraverso i versi, hanno immortalato l'anima della città.

Federico Garcia Lorca scriveva: "La poesia non cerca seguaci, cerca amanti". Con questo evento, Officina d'Arte si rivolge a tutti gli amanti della poesia: sognatori, romantici, idealisti, a chiunque ami la cultura e il bene comune, e a coloro che aspirano a creare un mondo migliore.

I soci dell'associazione presenteranno e leggeranno le composizioni di poeti come:

Anonimo del settecento

Leonardo Porzia

Giovanni Palumbo

Ezia Paccagnella

Giuseppe Maselli

Michele Lucatuorto

Anna Maria Occhiogrosso

Francesco Occhiogrosso

Pietro Cassano

L'atmosfera sarà arricchita dalle musiche del maestro fisarmonicista Sandro Cardascio, che accompagnerà le letture poetiche con la sua arte. Il tecnico audio e luci, Umberto Lasorsa, si occuperà di garantire un'esperienza immersiva e coinvolgente per tutti i partecipanti.

"Bitetto in... Versi" promette di essere una serata indimenticabile, dove la poesia si innalzerà dai balconi del centro storico, risuonando nelle strade e nei cuori dei presenti. Non solo un evento culturale, ma un vero e proprio atto d'amore verso la città e la sua storia, un momento di condivisione e di bellezza che trasformerà Bitetto in un palcoscenico a cielo aperto.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa esperienza unica, dove la poesia e la musica si incontrano per creare un'armonia perfetta, in una serata che celebra l'arte, la cultura e la comunità.