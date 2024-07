A Torre a Mare la prima regionale di 'Dronedaria', un viaggio nell’elettronica

BARI - Giovedì 1 agosto, in piazza della Torre, a Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari”, accordo di programma Mic – Comune di Bari, all’interno della rassegna “Assud” proporrà in prima regionale il progetto musicale “Dronedaria” con Mirko Macina, Nanni Teot e Francesco Rondinone.In questo progetto, nato agli inizi del 2023 dalla passione dei tre artisti per la sperimentazione elettronica e per la ricerca di sonorità insolite che vanno dai canti e dai richiami dei cetacei nelle profondità dell’oceano ai canoni sacri del 1400, dai suoni frenetici degli aeroporti sino alle voci profonde e rilassanti delle esperienze meditative, le suggestioni acustiche diventano spunti sonori per la costruzione di brani e atmosfere inedite, anche grazie ad un’accurata manipolazione elettronica e all’intreccio sapiente e ragionato tra il digitale e le sonorità acustiche, con l’obiettivo di creare immagini sonore, spazi acustici in cui immergersi e abbandonarsi per poi essere riportati alla realtà dal gancio ritmico di una drumkick in 4. “Dronedaria” è un concerto che propone nuove sonorità, con molto groove e un occhio speciale all’elettronica berlinese e alla techno jazz, ispirato al tema del viaggio inteso come espressione di ricerca interiore, di abbandono, di desiderio, creato dalla fusione e dall’intreccio delle molteplici esperienze dei tre musicisti che modellano e assemblano nuovo materiale acustico in una sorta di “artigianato” musicale, prendendo spunto dalle prime sperimentazioni elettroacustiche di musica elettronica e musica concreta dei primi anni ’50.A capitanare il gruppo sul palco ci sarà Mirko Macina, in arte Murk, artista appulo-lucano classe ’75 che ha collaborato con diverse band e lavorato come dj in numerosi locali della Capitale. Tornato nella sua Matera, si è specializzato in Musicoterapia e didattica musicale creando “canzoni domestiche”, cioè dei brani che affondano le loro radici nella tradizione cantautorale italiana ma che, mescolandosi a ritmiche e sonorità elettroniche, diventano canzoni elettro-pop caratterizzate da una sottile vena ironica nei testi. Insieme a lui ci saranno anche il trombettista Nanni Teot e il batterista e percussionista Francesco Rondinone.“È uno spettacolo – spiega Macina - nel quale ci divertiamo ad esplorare un lato della musica elettronica, attraverso i nostri background, esperienze consolidate nel mondo nella musica”.L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.Piazza della Torre – Torre a Mare - BariInfo: 3711929045Inizio concerto: 21.00