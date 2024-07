WOW! Fasano: Marcus Miller incanta una gremita piazza Ciaia

FASANO – Il grande jazz targato WOW! Fasano ha fatto capolino in piazza Ciaia ieri, sabato 27 luglio, per il primo appuntamento fasanese del Locus Festival con il concerto di Marcus Miller, unica tappa nel sud Italia. In piazza Ciaia, il jazzista newyorkese ha fatto sognare con il suo basso i 1.600 suoi fan accorsi da tutto il sud Italia per ascoltarlo.Assieme alla sua band, composta da Donald Hayes al sax, Russell Gun alla tromba, Xavier Gordon alle tastiere e Anwar Marshall alla batteria, Miller ha eseguito i suoi più grandi successi: Panther, Red Baron, February, Detroit e tanto altro.«Il concerto di Marcus Miller è stato memorabile - commenta l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi - Dopo la storica esibizione di Herbie Hancock dello scorso anno, Fasano ha colto l’opportunità di ospitare un'altra leggenda della grande black music americana, uno dei più grandi e influenti bassisti jazz/funk al mondo, regalando al pubblico giunto qui da ogni parte d’Italia ed Europa un’altra esperienza unica di musica dal vivo».Ad aprire il concerto del virtuoso “artista della pace”, il live di Matteo Mancuso, giovane e talentuoso chitarrista siciliano accompagnato da Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria.Questa sera il secondo appuntamento del Locus Festival in piazza Ciaia con il concerto gratuito di Serena Brancale, la versatile polistrumentista, performer e compositrice di origini baresi si esibirà nel salotto bello della città e trasporterà il pubblico in un viaggio musicale sulle note del Soul, R&B e Jazz.