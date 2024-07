Parigi '24: Federico Nilo Maldini conquista l'argento nella finale della pistola 10 metri

PARIGI - Federico Nilo Maldini ha aggiunto una preziosa medaglia d'argento al bottino dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella competizione della pistola 10 metri, Maldini ha dimostrato grande precisione e concentrazione, raggiungendo il secondo posto. A vincere l'oro è stato il cinese Xie Wu, mentre il bronzo è andato a un altro italiano, Paolo Monna, che ha completato il podio con una splendida prestazione.Con questo successo, il medagliere italiano ai Giochi di Parigi 2024 conta ora cinque medaglie: due argenti e tre bronzi. La prestazione di Maldini nella pistola 10 metri rappresenta un importante traguardo per il tiro a segno italiano, confermando la qualità e la competitività degli atleti azzurri in questa disciplina.L'impresa di Maldini e Monna riempie di orgoglio l'Italia, che vede premiato il duro lavoro e la dedizione dei propri atleti. I due tiratori hanno dimostrato sangue freddo e abilità tecnica, riuscendo a emergere in una competizione di altissimo livello.